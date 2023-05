Bill Gates und Chelsea Clinton – Größte Impf-Kampagne für Kinder

Chelsea Clinton und Bill Gates sind “besorgt”, dass die Pandemie und das (angebliche) Zögern bei der Gentechnik-Spritze (genannt Corona-Impfung) dazu beigetragen haben, dass 25 Millionen Kinder auf der ganzen Welt mit ihren Impfungen im Rückstand seien.

Clinton und Gates haben sich zusammengetan, um die ihrer Meinung nach “größte Impfaktion für Kinder aller Zeiten” durchzuführen. UNICEF, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und andere angeblich “philanthropische Gruppen” wollen mit den beiden zusammenarbeiten, um die “Nachholimpfungen” in den nächsten 18 Monaten zu verabreichen.

Dazu berichtet die Fortune.com (übersetzt aus dem Englischen):

Seit Beginn der Pandemie haben Millionen von Kindern auf der ganzen Welt einige oder alle wichtigen Impfungen verpasst – nach Angaben der WHO 25 Millionen allein im Jahr 2021.

Deshalb werden CHAI und gleichgesinnte Organisationen mit der WHO zusammenarbeiten, um die Lücke zu schließen, und zwar in einem Projekt mit dem Namen The Big Catch-Up”, sagte Clinton am Dienstag auf der Fortune-Konferenz Brainstorm Health in Marina del Rey, Kalifornien.

Der seit der Pandemie zu verzeichnende Anstieg der zögerlichen Haltung gegenüber Impfungen – und die völlige Ablehnung von Impfstoffen – sei “bedauerlich”, sagte sie und bemerkte, dass sie ihre Worte abgemildert habe.

“Niemand sollte an Polio, Masern oder Lungenentzündung sterben – auch nicht in diesem Land, in dem die Menschen ihre Kinder impfen lassen müssen”, sagte Clinton.

Bis zum 31. Dezember 2022 hatten nur 10 % der US-Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten, so die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention. Und es ist nicht nur die COVID-Impfung, an der es mangelt. Nicht einmal 70 % der US-Kinder im Alter von 2 Jahren und darunter galten im Zeitraum 2020-2021 als vollständig geimpft, d. h. sie hatten eine vollständige Impfung gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Polio, Masern und andere Krankheiten erhalten, die vor der Ära der Impfung weit verbreitet waren.

Die auf 18 Monate angelegte Aktion “The Big Catch-Up” wird “die größte Impfaktion für Kinder, die es je gab”, sagte Clinton.

Sie warnte, dass die Welt auf die nächste Pandemie weniger gut vorbereitet sei als vor COVID.

“Ich glaube, wir sind heute weniger gut vorbereitet als im Januar 2020 – zum Teil wegen des mangelnden Vertrauens nicht nur in unsere Wissenschaftler, sondern in die Wissenschaft selbst und natürlich in die Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens“, sagte Clinton. “Wir alle haben es verdient, hoffentlich nicht so unvorbereitet zu sein, wie ich es im Moment befürchte”.

[Beitrag Fortune.com Ende]

Fazit: Die massiven Impfschäden der neuartigen Gentechnik-Impfungen haben zu keinem Umdenken der Impfprotagonisten geführt.

P.S.: Das Beitragsbild zeigt Bill Gates und seine Ex-Frau Melinda Gates in einem Interview aus dem Jahr 2020.