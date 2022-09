Entschädigungen für „Impfschäden“ in Großbritannien

„Trending Politics“ veröffentlichte am 30. August 2022 einen Beitrag [1] , demzufolge die britische Regierung unlängst begonnen hat, „Impfschäden“, verursacht durch „Corona-Impfungen“, finanziell zu kompensieren. Damit dürfte es also „amtlich sein“, dass es „Impfschäden“ bei den Gen-Injektionen gibt, obwohl man zuvor behauptet hatte, dass die „Corona-Impfungen“ „sicher und effektiv“ seien.

Damit sollte jetzt klar sein, dass sie weder sicher noch effektiv sind, sondern das komplette Gegenteil.

Inzwischen scheint es eine Hand voll von Leuten zu geben, die die ersten Zahlungen aus dem amtlichen Entschädigungsfond erhalten haben, der bis zu einem Maximum von 120.000 GBP auszahlt.

120.000 GBP sind eine Menge Geld, wenn man es in einer Lotterie gewinnt. Aber als Kompensation für „Impfschäden“ durch Gen-Injektionen ist es eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn die Betroffenen haben mehr finanzielle Einbußen als diese Kompensation abdecken kann

Dazu kommt, dass das Kompensationsprogramm nur bestimmte „Nebenwirkungen“ berücksichtigt, wie zum Beispiel „Vakzin-induzierte immunthrombotische Thrombozytopenien (VITT)“ oder „zerebrale venöse Sinusthrombosen (CVST)“. Würden alle beobachteten Nebenwirkungen kompensationspflichtig werden, dann würde dieses System komplett zusammenbrechen.

Bereits mit diesem schmalen Spektrum an gemeldeten Nebenwirkungen gibt es 1681 Anträge auf Entschädigungen, Stand 20. Mai 2022.

Interessant auch:

In der Liste der Impfungen, für die es eine wie auch immer geartete Möglichkeit der Kompensation für Impfschäden gibt, ist Covid-19 in Großbritannien neben den vielen anderen Impfungen aufgeführt. In den USA indes wird diese Liste ohne Covid-19 geführt, und das trotz der inzwischen knapp 1,4 Millionen berichteten Nebenwirkungen in VAERS.

Vielleicht scheut man sich in den USA ein vergleichbares Kompensationsprogramm einzuführen. Denn bei fast 1,4 Millionen Nebenwirkungen wäre auch hier praktisch ein sofortiger Kollaps der Staatskasse zu vermuten, beziehungsweise so viel Geld hätten nur die Hersteller der „Impfungen“, um die Kompensation zu stemmen. Aber die genießen ja diesbezüglich „Immunität“:

Quelle:

[1] U.K. Government Has Launched Program to Pay Covid Vaccine Victims and Hundreds Have Already Been Paid

Dieser Beitrag wurde am 16.09.2022 erstmals veröffentlicht.