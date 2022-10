Schweden beendet „Corona-Impfungen“ für unter 18-Jährige

Freie Impfentscheidung. Dieser Name sagt eigentlich alles. Jeder Bürger sollte frei entscheiden dürfen, ob (und gegen was) er oder sie sich impfen lassen möchte. Jeder Impfstoff sollte einer klaren Kosten-Nutzen-Bilanz unterzogen werden. Diese Webseite ist weder für oder gegen Impfungen, wohl aber sehr kritisch. Bitte sehen Sie sich auch die "offiziellen" Empfehlungen an und entscheiden Sie dann selbst.