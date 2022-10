Impf-Fanatiker in „gain of function“-Programm verwickelt

Dies ist eine Geschichte aus Amerika, dem Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten. Sie wird erzählt von Dr. Mercola, der sie in einem Beitrag vom 23. August 3022 veröffentlicht hatte. Sie erzählt von einem Mann, Dr. Peter Hotez, der laut Wikipedia ein „US-Wissenschaftler, Kinderarzt und Fürsprecher in den Bereichen globale Gesundheit, Impfstoffkunde und Bekämpfung vernachlässigter tropischer Krankheiten“ sei.

Und laut Wikipedia setzte er sich auch aktiv und nachhaltig auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken ein, um „Falschinformationen über die Covid-19-Pandemie“ zu bekämpfen. Und das scheint er mit einem gewissen „Charme“ durchzuführen, der nicht jedermanns Sache ist. Laut Dr. Mercola ist er ein tyrannischer Charakter, der keinen Widerspruch duldet. Dementsprechend sieht seine Bekämpfung von „Falschinformationen“ aus.

Bei der Gain-of-Function-Diskussion hatte er sich häufig und lautstark gegen Behauptungen ausgesprochen, die von einem Laborunglück oder einer gezielten Verbreitung von SARS-CoV-2 ausgingen. Er nannte dies eine „haarsträubende Verschwörungstheorie“.

Darüber hinaus ist er ein vehementer Kritiker einer zur Zeit laufenden Untersuchung seitens des US-Kongresses zu den Gain-of-Function-Vorwürfen, die er als eine „Bedrohung der amerikanischen biomedizinischen Wissenschaft“ eingeordnet sehen möchte.

What a Surprise

Jetzt stellte sich heraus, dass Hotez mit 6,1 Millionen USD riskante Gain-of-Function-Forschungen finanziert bekommen hatte. Wo? Natürlich in dem von ihm als Verschwörungstheorie benannten Wuhan-Labor. Was? Coronaviren-Gain-of-Function-Forschung. Das war im Jahr 2012. Hier sollte er einen „Impfstoff-Kandidaten“ gegen SARS-CoV entwickeln, den man der Bevölkerung notfallmäßig verabreichen könnte, falls so ein Coronavirus unglücklicherweise aus einem Labor entwischen sollte.

Passt!

Hotez’ Interessenkonflikte sind besonders relevant, da er zudem Mitglied der Covid-19-Kommission des „Lancet“ ist. Dort hat er den Ko-Vorsitz der Covid-19-Task Force für Impfstoffe und Therapeutika inne. Auch das passt!

Denn damit dürfte er einigen Einfluss haben auf das, was im „Lancet“ in Sachen „Impfungen“ und Pandemie veröffentlicht wird.

Impfgegner abmurksen

Bei der Wahl der Mittel, wie man mit Gegnern seiner Lieblingsdisziplin, dem „Impfen“, umgehen sollte, scheint der nicht sehr wählerisch zu sein. In einem Beitrag[1] vom März 2017 ließ er diesen Spruch vom Stapel:

„Eine amerikanische Anti-Impf-Bewegung ist im Entstehen, und wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, um sie abzumurksen.“

Im April 2021 verlangte er in der angesehenen Wissenschaftszeitschrift „Nature“[2] Maßnahmen zur Cyberkriegsführung gegen Personen einzusetzen, die Informationen über die Sicherheit von Impfstoffen weitergeben. Er immer wieder damit aufgefallen, dass er Eltern von impfgeschädigten Kindern verunglimpfte. Außerdem verlangte er Attacken und Gefängnis für alle die, die nicht der Impfpropaganda zustimmen.

Wie so oft, können gerade diese Leute gut austeilen, aber nichts einstecken. Denn er heulte und klagte über eine Flut von Antworten, die ihm „Anti-Vaxx Hassrede“ vorwarfen. Anscheinend ist es für diesen Menschen vollkommen normal, dass Andersdenkende, gerade im Bereich Impfungen, ins Gefängnis gehören?

Wozu dieser „Anti-Vaxx“-Fanatismus?

Wie es aussieht, wird durch den Untersuchungsausschuss des US-Kongress die Existenz und Durchführung von Gain-of-Function-Forschung aufgedeckt. Und wie es auch aussieht, scheint daran kaum noch ein Zweifel zu bestehen. Die Frage ist nur noch, wie lange und mit wie viel Mitteln ist diese Forschung durchgeführt worden.

Da diese Forschung vollkommen illegal ist, werden sich alle Beteiligten strafbar gemacht haben. Und diese Vergehen werden wohl als besonders schwer eingestuft. Und Hotez ist mit Fauci und Daszak und etlichen anderen mit von der Partie, wenn es um die juristische Aufarbeitung dieses Sumpfs geht.

Da zeigt man durch eine aggressive und grobe Vorgehensweise vielleicht schon mal vorab dem Gericht, dass man keine Skrupel kennt, auch nicht wenn es darum geht, durch Gain-of-Function Millionen oder Milliarden von Menschen zu schädigen oder vielleicht sogar umzubringen.

Oder erhofft er sich mit dieser Vorgehensweise, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen?

Dieser Artikel wurde am 25.10.2022 erstellt.