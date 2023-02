Die Nanopartikel in Corona-Impfungen und die Rolle des WEF

Nanopartikel beziehen ihren Namen von ihrer Größe, die in einem Bereich von 1-100 Nanometern liegt. Das entspricht einem Millionstel Millimeter. Sie besitzen nur für sie typische chemische und physikalische Eigenschaften, die man bei Festkörpern und größeren Partikeln nicht findet:

Aufgrund ihrer geringen Größe haben Nanopartikel eine viel größere Oberfläche im Verhältnis zu ihrem Volumen und davon ausgehend eine viel größere chemische Reaktivität.

Die Anziehungskraft der Erde ist weniger ausgeprägt im Vergleich zu einem vergrößerten Einfluss von Oberflächenkräften (ausgehend von anderen Strukturen oder Partikeln).

Aufgrund der großen Oberfläche nimmt die Bedeutung der Oberflächenladung zu. Das Gleiche gilt für thermodynamischen Effekte.

Nanopartikel besitzen spezielle optische Eigenschaften etc.

Aufgrund ihrer geringen Größe gibt es für sie auch kaum noch biologische Barrieren. Das heißt, dass Membranen oder Zellwände oder andere biologische Barrieren (Blut-Hirn-Schranke zum Beispiel) von diesen Partikeln relativ problemlos überwunden werden können und damit ihre Schutzfunktion verlieren.

Ein besonders prominentes Beispiel hierfür sind die „Coronaimpfungen“ von Pfizer und Moderna, die ihre genetischen Informationseinheiten zur Bildung von Spike-Proteinen in Form von modRNA in solche Lipid-Nanopartikel verpackt hatten, damit diese künstliche RNA überhaupt in die Körperzellen transportiert werden konnte.

Tolle Nanotechnologie?

Ein Beitrag des „Ärzteblatt“ [1] aus dem Jahr 2007 spricht in seiner Überschrift von „unbekannten Risiken“, um dann langatmig über die erhofften Vorteile zu dozieren. Erst gegen Ende des Beitrags spricht man von durch Nanopartikel ausgelösten Entzündungsreaktionen, die nicht kontrollierbar sind und der Überwindung der Blut-Hirn-Schranke.

Die „Welt“ sprach 2009 auch noch davon, dass Nano „so schaden kann wie Asbest“ [2].

Ebenso warnte 2009 die „Zeit“ vor bestimmten Risiken, da die Auswirkungen im menschlichen Körper nur wenig erforscht seien und ruft zu einer Minimierung des Eintrags von Nanopartikeln in die Umwelt, sowie zu einer Kennzeichnungspflicht für Nanoteilchen auf [3].

Besonders eindringlich warnt „Focus online“ vor den Nanopartikeln in einem Beitrag, der vom Februar 2016 stammt [4].

Das BfR spricht auch von Gesundheitsrisiken, aber primär im Zusammenhang mit Produkten, „in denen Nanomaterialien in ungebundener Form vorliegen oder aus denen diese leicht freigesetzt werden“ [5].

Und auch die „Süddeutsche Zeitung“ warnte 2010 vor den „Winzlingen mit großem Gefahrenpotenzial“ [6]. Ebenso der „Spiegel“ im Jahr 2009 [7].

Und erst im August 2019 warnte die „Stiftung Warentest“ mit diesen Worten vor Nanopartikeln [8]:

„Risiken bestehen, wenn Nanoteilchen in den Körper gelangen. Als kritischster Eintrittspfad gilt die Atmung: Nanopartikel können tief in die Lunge und von dort ins Blut gelangen, sich in Organen anreichern und sogar Barrieren wie die Blut-Hirn-Schranke und die Plazenta überwinden.“

Nur anderthalb Jahre später machte man dann genau das, wovor hier gewarnt wurde: Man trug dafür Sorge, dass mit den Gen-Injektionen gegen Covid-19 Nanopartikel in Form von Nano-Lipiden ins Blut gelangten, sich in Organen anreicherten und Barrieren wie die Blut-Hirn-Schranke und Plazenta überwinden konnten. Hatte man uns nicht damals erzählt, dass diese Nano-Lipide in der Injektionsstelle, dem Muskel, verbleiben?

Bei den Nano-Lipiden kommt noch eine weitere Gefährdung hinzu: Es handelt sich hier um kationische Lipide [9][10], die dafür bekannt sind, hoch toxisch zu sein, da sie ausgedehnte Entzündungszustände auslösen und dadurch Gewebe massiv zerstören.

Wir hätten hier also gleich zwei schwerwiegende Argumente gegen den Einsatz der Nanotechnologie auf Basis kationischer Lipide, neben der Gefährlichkeit der durch die Injektion erzeugten Spike-Proteine.

Da wundert man sich, warum das alles keine Rolle gespielt hat, als dieses „Husten-Schnupfen-Heiserkeit“-Virus auftauchte. Jetzt tauchte ein Video auf YouTube [11] auf, welches erklärt, warum dies alles keine Rolle spielen durfte.

Die schöne neue Normalität der Nanopartikel

Was vor gar nicht allzu langer Zeit noch als höchst bedenklich bis gefährlich galt, wird heute als normal und erstrebenswert propagiert. Diese veränderte Einschätzung beruht allerdings nicht auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit deren Hilfe man Nanopartikel unschädlich hätte machen können. Vielmehr scheint sie auf politischen und ökonomischen Interessen zu beruhen und damit nichts als reine Propaganda ist.

Ab Minute 1:29 des verlinkten (siehe Fußnote) Videobeitrags erfahren wir dann Folgendes:

„Die Nanotechnologie – medizinisch angewandt als ‚precision medicine‘ bezeichnet. Dazu gehören unter anderem die mRNA-Impfungen. Der Bio-Faschismus und der sogenannte Transhumanismus ist ohne die Aufnahme von Nanopartikeln nicht umsetzbar.“

Die Gefahren, die von Nanopartikeln ausgehen und deren Toxizität, sind bereits seit mehr als 20 Jahren bekannt. Es gibt auch keine Formulierungen oder veränderte Applikationsformen von Nanopartikeln, die nicht bio-toxisch wären. Oder mit anderen Worten: Nanopartikel sind mit dem Leben nicht vereinbar. Diese traurige Wahrheit sehen wir zur Zeit an der Übersterblichkeit in den Staaten, wo besonders fleißig modRNA-“Impfungen“ an das Volk verteilt wurden: „Coronaimpfungen stellten eindeutig unter Beweis, dass sie 1. als Impfschutz komplett versagen und 2. sterben seither so viele Menschen wie sonst nur in Kriegsgebieten.“

Trotz dieses Versagens ist das Ziel der „Eliten“, fortan so viele Impfungen wie nur möglich auf eine modRNA-Basis zu transferieren. Und dem gemeinen Volk wird dies mit einer Reihe von Maßnahmen „schmackhaft gemacht“. Denn, wer sich weigert, für den gibt es keinen Kindergarten, keine Schule, keine Uni, keine Arbeit, keine Krankenversorgung, kein Essen, keine Sozialabsicherung und auch keine Menschenrechte mehr.

Eine vergleichbare Konstellation hatten wir ja bereits vor ca. zwei Jahren erfahren dürfen, wo unter 2G-Bedingungen niemand Restaurants, Kinos und andere öffentliche Lokalitäten betreten durfte, der nicht „geimpft“ war. Nach heutigem Wissen, vor allem um die absolute Unwirksamkeit und Schädlichkeit der „Impfungen“, kann man diese Phase mit hoher Wahrscheinlichkeit als eine „Test-Phase“ bezeichnen, in der „die andere Seite“ eruierte, ob sich das Volk diese Praxis gefallen lässt. Und wie es aussieht, ließ sich das Volk zu 75 Prozent auf diesem Schwindel ein, was nicht zuletzt die Eliten dazu ermutigt haben könnte, jetzt erst recht weiterzumachen.

Also: Ohne tödliche Impfung gibt es keine Menschenrechte mehr. Schon wieder eine Verschwörungstheorie? Wenn Verschwörungstheorien Voraussagen sind, die in der Regel wahr werden, dann dürfte dies ebenfalls eine Verschwörungstheorie sein. Denn Aussagen zu dem Wahrheitsgehalt dieser Theorie gibt es auf der Webseite des WEF [12]:

An den dargestellten blauen Linien lässt sich leicht erkennen, welche anderen Faktoren von einer Nanopartikel-Injektion (Impfung darf man spätestens hier nicht mehr dazu sagen) abhängig sein sollen. Nämlich wie bereits erwähnt Sozialabsicherung (social protection), Arbeit (workforce and employment), Schule und Ausbildung (education, skills and learning), Reisen und Tourismus (aviation, travel and tourism) und einige andere mehr.

Wenn man dann auf „Human rights“ klickt, dann tut sich ein neuer Kreis auf, der neue Verknüpfungen aufzeigt:

„Sichere Orte für die Meinungsäußerung“??? Also gibt es auch unsichere Orte, wo man besser den Mund hält? Wie bei diesem auf YouTube veröffentlichten Video bewiesen, ist YouTube keinesfalls ein sicherer Ort für die freie Meinungsäußerung. Oder warum sonst ist das Video unter Berufung auf Verletzung von YouTube Regeln gelöscht worden? Oder hat das WEF etwa gegen YouTube Regularien verstoßen?

Interessant sind auch hier die Verbindungen von diesem Punkt zu den Punkten auf den äußeren Kreis, wo dann Kategorien aufleuchten, die mit der Meinungsfreiheit in Verbindung stehen (sollen): Internet Governance (Regeln, die bestimmen, was „Fehlinformation“ ist und was nicht), digitale Identität (darf man nur noch dann reden, wenn man sich digital identifizieren kann?), Cyber Security (nicht jeder darf alles sagen?), soziale Gerechtigkeit, virtuelle Realität etc.

Man könnte dieses „Punkte klicken“ endlos weiterführen. Aber bereits zu diesem Zeitpunkt dürfte deutlich sein, wohin die Reise geht. Und die geht in Richtung Transhumanismus und totale Kontrolle der Bevölkerung, bei der Nanopartikel eine zentrale Rolle spielen. Warum sonst legt man beim WEF so viel Wert auf eine modRNA-basierte „Impfung“?

Es geht nicht um Gesundheit oder Schutz vor Infektionskrankheiten. Denn wenn die „Impfungen“ sicher und effektiv wären, dann bräuchte man keine Reisebeschränkungen, Arbeitsverbote, Entzug von Sozialversicherungen und andere Zwangsmaßnahmen im Falle einer Verweigerung dieser „Impfungen“. Dann wäre die Bedrohung durch die Infektion ausreichend Anlass, sich einen effektiven Schutz in Form einer Impfung angedeihen zu lassen.

Eingangs dieses Videos tritt ein gewisser israelischer Geschichtsprofessor namens Harari auf, der bereits im Vorfeld das Ziel beim Namen nennt, nämlich Menschen zu „hacken“ und zu Robotern umzufunktionieren.

Ein Klick noch beim WEF

Wenn man bei diesem lustigen WEF-Klickspiel auf „Biotechnologie“ klickt, dann kommt auch mal etwas „Kritisches“, nämlich dies:

„Genetisch veränderte Babys“ (gene-edited babies), also Neugeborene, mit denen man genauso verfahren ist wie mit genetisch veränderten Pflanzen? Hier wird es noch als ethisches Problem verbrämt dargestellt. Aber wir dürfen uns sicher sein, dass diese Leute mit der Ethik auch in diesem Bereich wenig Probleme haben werden, wenn es dann soweit sein sollte. Denn wenn Ethik wirklich hier eine Rolle spielen sollte, dann gäbe es die modRNA-basierten „Coronaimpfungen“ nicht.

Dass man auch hier bereits auf dem besten Wege ist, das habe ich in einem Beitrag von vor über zehn Jahren bereits zu Papier gebracht:

Im Weiteren wird auch klar, dass man sich hier beim WEF gut vorstellen kann, die Menschen mithilfe der Nanopartikel so zu „hacken“, dass sie zu lebenden Computern werden, die auch an das Internet angeschlossen werden können, ohne dass diese Menschen ein Handy oder einen Computer dazu benötigen. Sie dienen dann als wandelnde Festplatten und können sogar programmiert werden. So der Traum des WEF.

Das Gleiche gilt für die DNA der Menschen, was auch implizieren dürfte, was natürlich hier nicht verraten wird, dass über diesen Weg die Lebensdauer eines Menschen bestimmt werden kann, ohne dass man ein Erschießungskommando aussenden muss.

Die Nanopartikel sind hier insofern auch von Bedeutung, da sie unter diesen Voraussetzungen die Schalt- oder Schnittstelle zwischen Mensch und „Big Brother“ werden, wobei der Mensch keinerlei Einfluss auf die Aktivitäten der in ihm sich befindlichen Nanopartikel haben dürfte. Unter solchen Bedingungen ist der Mensch einfach nur noch ausgeliefert.

Selbstbestimmung und Selbstverantwortung dürften dann ein Traum aus vergangenen Zeiten sein. Und Menschenrechte, die man ja angeblich nur erhält, wenn man sich Nanopartikel hat injizieren lassen, sind dann nur noch so groß wie ein Nanopartikel.

Fazit

Es steht schwarz auf weiß auf den Seiten des WEF, was das WEF zu realisieren gedenkt. Die Rolle der „Coronaimpfungen“ besteht nicht darin, die Menschen vor einem gefährlichen Virus zu schützen. Dieses „gefährliche Virus“ existiert im Wesentlichen vor allem in den Behauptungen der „Zeugen Coronas“, bei zahlreichen Politikern und einigen Wissenschaftlern. Zahlreiche Wahrheiten, Fakten und Belege werden nicht diskutiert.

Diese „Coronaimpfungen“ sind der Beginn der Verabreichung von Nanopartikeln, das erste Experiment, um herauszufinden, wie Nanopartikel im Menschen wirken, wie sie von ihnen aufgenommen und vertragen werden.

Keine schöne Vorstellung.

